Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Россию "взять на себя ответственность" за гибель малазийского Боинга в небе над Донецкой областью в июле 2014 года - ред.

Российско-британские отношения никогда не были главными координатами российской политики и не были ее фундаментом. Более важными всегда были отношения Россия-США и Россия-Евросоюз. Но эти отношения вытекают из того, какие правила устанавливает президент Трамп и президент Путин. В этом смысле я могу сказать, что обескуражен и не понимаю, что произошло. Вот как могла произойти такая встреча, на которой Трамп говорит, что во всем виновата Америка и американцы - дураки.

Я просто не могу этого понять - американцы, что ли влезли в Крым? Или когда Трамп говорит, что не доверяет своим спецслужбам. Все перевернуто вверх ногами. Потом он возвращается назад и начинает что-то отыгрывать…

Этими переговорами веден такой хаос в политический порядок и цикл мышления, после которого трудно рассуждать - в какой системе правил и отчетов мы существуем. Переговоры Трампа и Путина привели к слому системы отношений и системы прав. Оказывается, что и про сбитый Боинг говорить нельзя, что разговор об Украине - самом главном индикаторе и острой точке - вообще не состоялся.

И в этой ситуации говорить об российско-британских отношениях, которые в напряженном состоянии… Сейчас Трампу нужно встать из головы на ноги. Если же этот процесс будет продолжаться, то после осенних выборов в Конгресс, может измениться растановка сил во внутренней политике США. Либо они как-то поменяют правила, либо Европа будет более самостоятельной.

Для меня, как бы там не было, Запад, США и президент США были своеобразными символами демократии. Вот мы обсуждали ситуацию в России, что у нас большое количество пыток, посадок, репресий и в этом ключе думали писать письмо президенту США, руководителям европейских государств. Теперь о чем ему писать, если он вообще по-другому мыслит.

Либо Европа будет отходить от Америки, либо Трамп будет отходить от Америки, либо хаос будет усиливаться. В этой ситуации - нельзя дать ответ на вопрос о будущих отношениях между Россией и Великобританией. Потому что Англия смотрится через некую призму, а эта призма исчезла, она в хаосе.

Но проблемы никуда не уходят. Помимо заявлений президентов, есть еще страны, народы, конфликты - значит, проблемы остаются. Их надо решать.