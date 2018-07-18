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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
автор книги "Российская идея", доктор философских наукВсе статьи автора

Во всем виновата Америка

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Россию "взять на себя ответственность" за гибель малазийского Боинга в небе над Донецкой областью в июле 2014 года - ред.

Российско-британские отношения никогда не были главными координатами российской политики и не были ее фундаментом. Более важными всегда были отношения Россия-США и Россия-Евросоюз. Но эти отношения вытекают из того, какие правила устанавливает президент Трамп и президент Путин. В этом смысле я могу сказать, что обескуражен и не понимаю, что произошло. Вот как могла произойти такая встреча, на которой Трамп говорит, что во всем виновата Америка и американцы - дураки.

Я просто не могу этого понять - американцы, что ли влезли в Крым? Или когда Трамп говорит, что не доверяет своим спецслужбам. Все перевернуто вверх ногами. Потом он возвращается назад и начинает что-то отыгрывать…

Этими переговорами веден такой хаос в политический порядок и цикл мышления, после которого трудно рассуждать - в какой системе правил и отчетов мы существуем. Переговоры Трампа и Путина привели к слому системы отношений и системы прав. Оказывается, что и про сбитый Боинг говорить нельзя, что разговор об Украине - самом главном индикаторе и острой точке - вообще не состоялся.

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И в этой ситуации говорить об российско-британских отношениях, которые в напряженном состоянии… Сейчас Трампу нужно встать из головы на ноги. Если же этот процесс будет продолжаться, то после осенних выборов в Конгресс, может измениться растановка сил во внутренней политике США. Либо они как-то поменяют правила, либо Европа будет более самостоятельной.

Для меня, как бы там не было, Запад, США и президент США были своеобразными символами демократии. Вот мы обсуждали ситуацию в России, что у нас большое количество пыток, посадок, репресий и в этом ключе думали писать письмо президенту США, руководителям европейских государств. Теперь о чем ему писать, если он вообще по-другому мыслит.

Либо Европа будет отходить от Америки, либо Трамп будет отходить от Америки, либо хаос будет усиливаться. В этой ситуации - нельзя дать ответ на вопрос о будущих отношениях между Россией и Великобританией. Потому что Англия смотрится через некую призму, а эта призма исчезла, она в хаосе.

Но проблемы никуда не уходят. Помимо заявлений президентов, есть еще страны, народы, конфликты - значит, проблемы остаются. Их надо решать.

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Игорь ЧубайсИгорь Чубайс
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Встреча Путина и ТрампаОтравление Скрипаля
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Россия
Объект
Россия
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Владимир
Владимир
Украина совсем не самая острая точка! ЕС и США порядком устали от украинского разворовывания выделенных денег. Да и от Порошенко с его болезненными амбициями и непрерывным попрошайничеством.
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Графский Степан
Графский Степан
Владимир, Про Украину ТРамп не разу не упомянул))
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Графский Степан
Графский Степан
Хаос в голове, это у такой либерастни, как Чубайс и прочих хохложопых селюков и их хозяев))) У Трампа свой план, у Путина свой и им пох, что у кого в голове . Они четко движутся к своим целям и могут быть полезны друг друга. Остальные могут лишь скулить и фантазировать)))
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Русский Солдат
Русский Солдат
Видите ли, в чем дело. России чихать на англию, от слова совсем. России не интересно, что там кто-то пукнул на каких-то там островах. На действия России эта бывшая империя повлиять не может. Жалуется он, что США указаний не шлет. В мире есть только США и Россия. Остальные пешки только обслуживают их интересы.
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