Во мире уже более 500 тысяч человек побороли COVID-19

Во всем мире уже свыше полумиллиона человек вылечились от коронавируса COVID-19.

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По данным на 20:00 среды, 15 апреля, инфекцию побороли 504 618 человек.

Лидирует по количеству выздоровевших больных Китай – 77 816 (из 82 295 зараженных). К нему вплотную приблизилась Германия, где от коронавируса вылечились уже 72 600 человек при 133 154 зараженных.

Далее идут:

Испания – 70 853 (из 177 633 зараженных),

Иран – 49 933 (из 76 389 зараженных,

США – 47 069 (из 619 331 зараженных),

Италия – 38 092 (из 165 155 зараженных),

Франция – 28 805 (из 143 303 зараженных),

Швейцария – 15 400 (из 26 336 зараженных),

Бразилия – 14 026 (из 26 113 зараженных).

В остальных странах выздоровевших менее 10 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом COVID-19 в мире заболели уже более двух миллионов человек.

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