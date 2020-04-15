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15 апреля • обновлено в 20:45
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Во мире уже более 500 тысяч человек побороли COVID-19

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Во всем мире уже свыше полумиллиона человек вылечились от коронавируса COVID-19.

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По данным на 20:00 среды, 15 апреля, инфекцию побороли 504 618 человек.

Во мире уже более 500 тысяч человек побороли COVID-19

Лидирует по количеству выздоровевших больных Китай – 77 816 (из 82 295 зараженных). К нему вплотную приблизилась Германия, где от коронавируса вылечились уже 72 600 человек при 133 154 зараженных.

Во мире уже более 500 тысяч человек побороли COVID-19

Далее идут:

  • Испания – 70 853 (из 177 633 зараженных),

  • Иран – 49 933 (из 76 389 зараженных,

  • США – 47 069 (из 619 331 зараженных),

  • Италия – 38 092 (из 165 155 зараженных),

  • Франция – 28 805 (из 143 303 зараженных),

  • Швейцария – 15 400 (из 26 336 зараженных),

  • Бразилия – 14 026 (из 26 113 зараженных).

В остальных странах выздоровевших менее 10 тысяч человек.

Во мире уже более 500 тысяч человек побороли COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом COVID-19 в мире заболели уже более двух миллионов человек.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
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