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9 мая • обновлено в 03:13
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Во всем мире уже более 4 млн человек заразились коронавирусом

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Количество заболевших коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 4 млн человек.

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По данным на 02:00 9 мая, заболели 4 007 819 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика worldometers.info.

Во всем мире уже более 4 млн человек заразились коронавирусом

При этом выздоровели 1 376 235 человек, 275 781 – скончались.

Во всем мире уже более 4 млн человек заразились коронавирусом

Лидирует по количеству больных США – 1 320 044, из них 222 008 выздоровели и 78 529 скончались.

В пятерке лидеров по зараженным также Испания – 260 117, Италия – 217 185, Великобритания – 211 364 и Россия – 187 859.

Во всем мире уже более 4 млн человек заразились коронавирусом

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии от коронавируса скончались более 30 тысяч человек. Она стала стала второй страной в Европе, где количество летальных случаев превысило такую отметку.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
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