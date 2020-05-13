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13 мая • обновлено в 16:19
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В мире от COVID-19 умерли 293 тысячи: статистика по коронавирусу на 13 мая. Постоянно обновляется

15.8т
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Коронавирусом COVID-19 по всему миру заболели уже свыше 4,3 млн человек. Больше всего зараженных в США – 1,4 млн пациентов, Испании – 270 тысяч, России – 232 тысячи.

Лидером антирейтинга по количеству смертей является США – 83 тысячи, Британия – 33 тысячи, Италия – 31 тысяча. Всего зарегистрировано летальных случаев по миру – 293 тысячи, выздоровели – 1,6 млн.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

В мире от COVID-19 умерли 293 тыс.: статистика по коронавирусу на 13 мая. Обновляется
В мире от COVID-19 умерли 293 тыс.: статистика по коронавирусу на 13 мая. Обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 16 425 человек. Умерли 439 пациентов, выздоровели – 3716.

  • Большое количество новых зараженных стали фиксировать в Мексике, Пакистане и Панаме.

  • В Украине и мире с 11 мая ослабили режим карантина.

В мире от COVID-19 умерли 293 тыс.: статистика по коронавирусу на 13 мая. Обновляется
В мире от COVID-19 умерли 293 тыс.: статистика по коронавирусу на 13 мая. Обновляется

Главное за 13 мая:

14:42 – Итальянский ученый заявил, что новый тип коронавируса COVID-19 может потерять свою силу и исчезнуть еще до появления вакцины против этой болезни.

14:40 – Германия решила прекратить с 15 июня пограничный контроль, введенный из-за коронавирусного кризиса. В то же время ослабление проверок на границах вступят в силу уже с 15 мая.

14:25 – По состоянию на 13 мая в Днепре официально зарегистрировано 270 случаев заболевания коронавирусом, 51 человек выздоровел.

14:18 – Польша еще на 30 дней продлила контроль на границах с соседями-членами Европейского союза – Германией, Литвой, Чехией и Словакией – до 12 июня из-за пандемии коронавируса.

14:08 – Ученые из Института генетики Лондонского университетского колледжа пришли к выводу, что коронавирус мог распространиться по миру и адаптироваться к своим носителям еще в конце 2019. Об этом свидетельствует генетический анализ образцов более чем 7500 человек, инфицированных COVID-19.

13:32 – Правительство Армении планирует продлить режим чрезвычайного положения, который завершается 14 мая. По словам премьер-министра Николы Пашиняна, они не будут возвращать экономические и другие ограничения, хотя в стране не придерживаются санитарных норм, поскольку ежедневно там фиксируют более 100 новых заболеваний COVID-19.

13:28 – Верховная Рада освободила медиков, которые борются с COVID-19, от уплаты всех налогов и сборов на период борьбы с эпидемией. Фактически это означает, что зарплата врачей возрастет.

13:22 – Китайские ученые выяснили, что коронавирус COVID-19 имеет те же мутации, которые были в другом вирусе, произошедшем от летучих мышей.

13:10 – Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице коронавирусом болеют 126 детей – 17 из них находятся в больницах города.

12:33 – Мэр Киева Виталий Кличко выступил с требованием к правительству о восстановлении работы метро в столице после окончания карантина, в частности, 25 мая.

12:13 – Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан сдал контрольные и повторные тесты на COVID-19, которые подтвердили, что он полностью выздоровел от болезни.

12:06 – По состоянию на 13 мая в Киеве лабораторно подтвердили еще 30 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в столице 1960 случаев COVID-19, 169 пациентов выздоровели.

11:15 – В ЕС заявили, что введенные санкции в отношении России не препятствуют предоставлению ей потенциальной гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

11:11 – Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса будет продлен, впрочем, страна перейдет на его адаптивную модель. Она подразумевает передачу большей части полномочий местным органам власти для локализации вспышек болезни.

10:48 – Карантин в Украине из-за коронавируса ввели так быстро, чтобы не допустить перегрузки медицинской системы, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

10:42 – Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что следующие послабления карантина в Украине будут привязаны к контрольным датам – 22 мая, 1 июня, 11 июня.

10:08 – По данным главы Минздрава Максима Степанова, в Украине существенно уменьшилось количество пациентов, болеющих пневмонией. Этому в значительной мере поспособствовали карантинные меры.

10:05 – В Минздраве сообщили, что в Украине в течение нескольких дней утвердят алгоритм относительно ИФА-тестирования на COVID-19.

09:30 – Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что по состоянию на утро 13 мая больше всего подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Украине зафиксировано в Харьковской – 49, Черновицкой – 48, Винницкой области – 48 и в городе Киеве – 30.

09:05 – В Украине состоянием на утро 13 мая зарегистрировали 16 425 случаев заражения COVID-19. Всего за минувшие сутки обнаружено 402 новых случаев. Скончалось 14 человек, выздоровели – 343.

В мире от COVID-19 умерли 293 тыс.: статистика по коронавирусу на 13 мая. Обновляется

08:25 – У многих пациентов, больных COVID-19, обнаружили развитие аномальной патологии кишечника.

08:00 – Директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян рассказала о том, как будут работать детсады и школы Киева после выхода из карантина из-за коронавируса.

07:44 – Ученые нашли "секретный ингредиент" для эффективной вакцины против COVID-19.

02:10 – После проведения военного парада ко Дню победы 9 мая в Минске в два раза упала заболеваемость пневмонией, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он убежден, что людям пошло на пользу пребывание на воздухе.

01:18 – В Канаде коронавирусом уже заразились 70,3 тысячи человек, скончались 5 049. За неделю количество инфицированных увеличилось на 7,8 тысяч, количество летальных случаев – на 900, сообщили в Минздраве страны.

00:06 – Доктор из Великобритании рассказал, нужно ли мыть товары из доставки, чтобы не заразиться COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Исаев Максим
Исаев Максим
Подождите, подождите, как это лидером является США? Все знают, что "Рашка - фсё", "Путлеру звиздец", а вы про Великие Святые Штаты Америки такую непотребщину пишете!
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