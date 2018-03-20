Во время секс-игры: СМИ узнали подробности смерти соратника Березовского

Смерть соратника российского олигарха Бориса Березовского Николая Глушкова, который скончался 13 марта, могла произойти во время секс-игры с 20-летним любовником.

"Я о нем немного знаю, кроме того, что его звали Денис, что он был намного моложе, я бы сказал около 20 лет, и был из России, как и Николай. Я думаю, что полиция устанавливает, мог ли он умереть во время секс-игры, которая пошла чудовищно не так", – об этом рассказал изданию Daily Mail знакомый Глушкова.

По словам знакомого Глушкова, соратник Березовского изначально придерживался гетеросексуальной ориентации. Кроме того, бизнесмен жил один. А Денис оставался у него периодически ночевать.

По словам источника, 20-летний россиянин обнаружил тело Глушкова вместе с его дочерью. Они вызвали полицию.

Как сообщал "Обозреватель", о смерти Глушкова стало известно 13 марта. Первым об этом рассказал владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. Позже, друзья российского бизнесмена заявили, что считают его смерть подозрительной.

Тело олигарха нашла дочь в квартире в Нью-Мальдене. На шее были обнаружены следы от удушения. В полиции рассказали, что Глушкова душили собачьим поводком.