Во время протестов в Минске пострадал фотограф из Украины: правоохранители били по рукам и ногам
Во время протестов в Минске, вспыхнувших после выборов президента 9 августа, избили гражданина Украины, фотографа агентства Associated Press Мстислава Чернова.
Об этом написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко 10 августа на своей странице в Facebook. Он рассказал, что Чернова якобы били правоохранители по рукам и ногам в автозаке. Позже журналиста госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
"Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с Мстиславом Черновым и десятками белорусских журналистов, которые несмотря на риски, выполняют свой профессиональный долг и информируют о ходе ситуации в Беларуси. Призываем власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать коллег за журналистскую деятельность" , – написал Томиленко, добавив, что по меньшей мере 15 журналистов были задержаны во время протестов.
Глава НСЖУ также отметил, что по информации британского издания "Independent" "незадолго до полуночи Чернова приняли в больницу с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в фургоне милиции".
В то же время, в комментарии для НСЖУ коллеги Чернова отметили, что состояние здоровья фотографа в норме.
"Хорошие новости. Мстислав находится вне больницы и не имеет сломанных костей или других серьезных травм. Он не находится под стражей полиции", – отметили они.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Вместе с тем, его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.
Вечером по всей Беларуси вспыхнули протесты. Во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая". Также ОМОН применял свето-шумовые гранаты. Один из демонстрантов погиб.
В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.
СМИ опубликовали душераздирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.
Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.