Во время протестов в Минске пострадал фотограф из Украины Мстислав Чернов.

Во время протестов в Минске, вспыхнувших после выборов президента 9 августа, избили гражданина Украины, фотографа агентства Associated Press Мстислава Чернова.

Об этом написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко 10 августа на своей странице в Facebook. Он рассказал, что Чернова якобы били правоохранители по рукам и ногам в автозаке. Позже журналиста госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

"Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с Мстиславом Черновым и десятками белорусских журналистов, которые несмотря на риски, выполняют свой профессиональный долг и информируют о ходе ситуации в Беларуси. Призываем власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать коллег за журналистскую деятельность" , – написал Томиленко, добавив, что по меньшей мере 15 журналистов были задержаны во время протестов.

Глава НСЖУ также отметил, что по информации британского издания "Independent" "незадолго до полуночи Чернова приняли в больницу с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в фургоне милиции".

В то же время, в комментарии для НСЖУ коллеги Чернова отметили, что состояние здоровья фотографа в норме.

"Хорошие новости. Мстислав находится вне больницы и не имеет сломанных костей или других серьезных травм. Он не находится под стражей полиции", – отметили они.

Мстислав Чернов Facebook Мстислава Чернова

Мстислав Чернов Facebook Мстислава Чернова

Мстислав Чернов Facebook Мстислава Чернова

Во время протестов в Минске пострадал фотограф из Украины: правоохранители били по рукам и ногам Facebook Сергея Томиленко

Как сообщал OBOZREVATEL: