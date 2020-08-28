Во время протеста в Минске задержали более 200 людей: среди них 50 журналистов

В Минске во время протеста задержали 50 журналистов .

В Минске (Беларусь) во время акции протеста, которая прошла в четверг 27 августа, задержали около 50 журналистов. Всего было задержано более 200 человек.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, корреспондента из Швеции депортировали с запретом въезда в Беларусь на 5 лет. Отмечается, что практически всех журналистов после проверки документов отпустили.

На четверых из них составили протоколы за участие в несанкционированной акции.

"Эти журналисты отказались давать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции. Их оставили в изоляторе временного содержания до суда", – уточнили в БАЖ.

Так, среди задержанных были представители изданий ВВС, Reuters, TUT.BY, "Радыё Свабода", DW, АР, AFP.

Сообщается также, что журналистку издания БелаПАН Татьяну Коровенкова из РОВД забрала "скорая".

Как сообщает правозащитный центр "Весна", всего в список задержанных в Минске вошло 212 человек, еще пятеро задержали в регионах.

Отметим, в четверг в Минске тысячи протестующих устроили шествие к католическому Красного костела на площади Независимости, где ОМОН блокировал людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в белорусской столице Минске в субботу, 22 августа, состоялась мирная акция против насилия со стороны силовиков. Демонстранты собрались возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, чтобы напомнить об избиениях задержанных участников протеста 9-11 августа

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