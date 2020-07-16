Во Вьетнаме разделили сросшихся близняшек: операция с участием 100 медиков длилась 12 часов. Фото

В больнице Хошимина (Вьетнам) успешно провели операцию по разделению 13-месячных близняшек, сросшихся в области бедра.

Операция, подготовка к которой велась в течение года, длилась 12 часов. В ней принимала участие команда из 100 медиков, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

Операция по разделению близняшек длилась 12 часов. Фото Dailymail.co.uk

Во Вьетнаме успешно разделили близняшек, сросшихся в бедре. Фото Dailymail.co.uk

Один из девяти ключевых врачей 79-летний профессор Чан Донг отметил, что шансы детей на полное выздоровление являются очень высокими благодаря передовым хирургическим методам и оборудованию.

В операции участвовало 100 медиков. Фото Dailymail.co.uk

В течение последующих трех месяцев девочек ждут и другие операции, в том числе пластические. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

Родители близняшек. Фото Dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Ватикане провели первую в мире успешную операцию по разделению сросшихся головами сиамских близнецов.