Во Вьетнаме разделили сросшихся близняшек: операция с участием 100 медиков длилась 12 часов. Фото
В больнице Хошимина (Вьетнам) успешно провели операцию по разделению 13-месячных близняшек, сросшихся в области бедра.
Операция, подготовка к которой велась в течение года, длилась 12 часов. В ней принимала участие команда из 100 медиков, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).
Один из девяти ключевых врачей 79-летний профессор Чан Донг отметил, что шансы детей на полное выздоровление являются очень высокими благодаря передовым хирургическим методам и оборудованию.
В течение последующих трех месяцев девочек ждут и другие операции, в том числе пластические. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Ватикане провели первую в мире успешную операцию по разделению сросшихся головами сиамских близнецов.