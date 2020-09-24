Во Вьетнаме отмыли на продажу более 300 тысяч использованных презервативов

Юрий Сергиенко Мир 22:13, 24.09.2020 Обновлено: 22:42, 24.09.2020

Во вьетнамской провинции Бин Донг полиция изъяла более 320 тысяч использованных презервативов, которые планировали продать как новые.

Правоохранители во время обысков на складе обнаружили десятки мешков общим весом 360 кг, пишет "ВВС Украина".

Арестована женщина, которую считают собственницей указанного помещения.

По данным полиции, презервативы промывали, меняли их форму при помощи деревянных фаллоимитаторов, а затем заново упаковывали перед продажей.

Задержанная заявила, что ей платили один доллар за шесть килограмм презервативов. При этом неизвестно, сколько такой "продукции" уже успели продать.

Презервативы нашли в провинции Бин Донг.
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудник налоговой пытался украсть из одного из супермаркетов презервативы и смазку почти на тысячу гривен.

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