Во Вьетнаме еще в 2013 году нашли шесть видов коронавируса: ученые рассказали о рынках-очагах

Ученые обнаружили механизм распространения коронавирусов на рынках экзотических животных. Согласно их исследованиям, в природе вирус распространяется намного медленнее.

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Как говорится на портале препринтов BioRxiv, в 2013-2014 годах команда ученых исследовала вьетнамские рынки, где продавалось мясо летучих мышей, дикобразов, крыс и других животных, которые в их стране считаются деликатесом.

С помощью ПЦР-тестирования они обнаружили сразу шесть различных коронавирусов в образцах крови, фекалий и других выделений этих животных. Среди них были и бета-коронавирусы, к которым относится SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19.

Вирусы были найдены на 24 рынках, 60% ферм и 94% предприятий, которые производят удобрения из помета летучих мышей. Если говорить о животных, то коронавирусы нашли у 74,8% летучих мышей, 6% малайских дикобразов и у 6,3% бамбуковых крыс.

Вьетнамский рынок в Ханое, столице Вьетнама We Animals

Также ученые обнаружили, что количество инфицированных образцов росло в зависимости от того, как то или иное животное продвигалось по цепочке "природа-ресторан". Например, в природе количество зараженных крыс составляло 20,7%, на рынках – 32%, а в ресторанах уже 55,6%.

Исследователи считают, что заражение животных происходит из-за смешивания фекалий различных видов или через прямую передачу патогена от одного вида к другому. Так они объясняют тот факт, что в фекалиях грызунов нашли вирусы, характерные для птиц и летучих мышей.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Индонезии был обнаружен рынок с дикими животными, похожий на тот, что в китайском Ухане был назван "источником коронавируса". Сам уханьский рынок в апреле вновь заработал, но уже в мае в городе на 5 лет запретили ловить, продавать и есть диких животных.

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