Во охваченной COVID-19 Франции на медсестрах в клочья распались защитные халаты: опубликованы фото и видео

В сети появились кадры, как на медсестрах во Франции в клочья распадаются халаты, предназначенные для защиты от коронавируса.

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Речь идет о сотрудницах детской больницы в Марселе, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

dailymail.co.uk

Они попытались надеть на себя защитные халаты, но они распались прямо на них.

Представители здравоохранения предположили, что защита могла испортиться из-за неправильного хранения.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции количество летальных случаев уже достигло 10 328 (+1 417 за сутки). Заболели 109 069 человек, вылечились – 19 337.

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