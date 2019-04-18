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Во главе с Януковичем: в США раскрыли план России по Донбассу

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"Мирный план", предложенный российским разведчиком Константином Килимником осужденному в США политтехнологу Полу Манафорту, предусматривал создание на Востоке Украины автономии во главе с беглым президентом Виктором Януковичем.

Об этом свидетельствуют материалы доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, опубликованного по окончанию расследования вмешательства России в американские выборы.

Так, по данным следствия, Манафорт признал, что план Килимника был рассчитан на неформальный контроль Россией Востока Украины. Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа предложение отклонил и назвал идею Килимника "чокнутой".

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Виктор Янукович

Виктор Янукович

unian.net

"Манафорт и Килимник обсуждали (2 августа 2016 года – Ред.) план решения политических проблем в Украине, который предусматривал создание "автономной республики" в индустриальном регионе на Востоке Украины, Донбассе, и избрание изгнанного в 2014 году украинского президента Януковича главой этой "республики", – сказано в докладе.

Пол Манафорт

Пол Манафорт

При этом, Килимник несколько раз пытался склонить Манафорта к своему "мирному плану". В докладе также указано, что перед тем, как посвятить в него Манафорта, россиянин встречался с Януковичем в Москве 28 июля 2016 года, где, возможно и обсудил все детали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее расследование Мюллера не выявило заговора предвыборного штаба главы государства Дональда Трампа с Россией.

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Тема
Выборы в США
Персоны
Пол МанафортВиктор Янукович
Место
Россия
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Юг Руси
Юг Руси
Разведка "Весьмирснами", работает как часы!!! Не успел Кремль что-то задумать, как разведка, тут-же раскрывает все планы Кремля! Обидно за Кремль!!! 🤣🤣🤣
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Файбер Моня
Файбер Моня
Экс-посол США в Украине Джон Теффт об украинском гимне:«Особенно невозможно было слушать их гимн. Это как какая-то пытка! Они как затянут хором: „Ще не вмэрла Украина...“,то создается впечатление, что тебя живьем отпевают. Нападает какая-то гнетущая, душераздирающая тоска, что порой кажется, что в округе от этого завывания дохнут мухи. Слушать этот вой до того невыносимо, что порой казалось — легче было бы умереть».
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1
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Климкина сдали так легко.
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