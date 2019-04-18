Во главе с Януковичем: в США раскрыли план России по Донбассу

"Мирный план", предложенный российским разведчиком Константином Килимником осужденному в США политтехнологу Полу Манафорту, предусматривал создание на Востоке Украины автономии во главе с беглым президентом Виктором Януковичем.

Об этом свидетельствуют материалы доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, опубликованного по окончанию расследования вмешательства России в американские выборы.

Так, по данным следствия, Манафорт признал, что план Килимника был рассчитан на неформальный контроль Россией Востока Украины. Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа предложение отклонил и назвал идею Килимника "чокнутой".

Виктор Янукович unian.net

"Манафорт и Килимник обсуждали (2 августа 2016 года – Ред.) план решения политических проблем в Украине, который предусматривал создание "автономной республики" в индустриальном регионе на Востоке Украины, Донбассе, и избрание изгнанного в 2014 году украинского президента Януковича главой этой "республики", – сказано в докладе.

Пол Манафорт

При этом, Килимник несколько раз пытался склонить Манафорта к своему "мирному плану". В докладе также указано, что перед тем, как посвятить в него Манафорта, россиянин встречался с Януковичем в Москве 28 июля 2016 года, где, возможно и обсудил все детали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее расследование Мюллера не выявило заговора предвыборного штаба главы государства Дональда Трампа с Россией.

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