Во Франции со стрельбой захватили заложников: все подробности

Полиция освободила заложников, которых террорист удерживал в супермаркете в городе Треб во французском департаменте Од.
По информации AFP в Twitter, как только мужчина зашел в здание супермаркета, сразу началась стрельба.
На место ЧП тут же прибыли сотрудники полиции и оцепили район. В операции были задействованы около 140 человек.
Освободить людей удалось где-то через час после начала спецоперации. Как сообщил мэр города, в результате ЧП погибли двое человек и двое пострадали.
Также полиция застрелила самого террориста. По информации СМИ, преступник ранее назвал свой поступок "местью за Сирию", а также заявлял о приверженности "Исламскому государству".
По факту инцидента антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции открыло дело.
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