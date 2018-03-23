Во Франции со стрельбой захватили заложников: все подробности

Полиция освободила заложников, которых террорист удерживал в супермаркете в городе Треб во французском департаменте Од.

По информации AFP в Twitter, как только мужчина зашел в здание супермаркета, сразу началась стрельба.

На место ЧП тут же прибыли сотрудники полиции и оцепили район. В операции были задействованы около 140 человек.

Освободить людей удалось где-то через час после начала спецоперации. Как сообщил мэр города, в результате ЧП погибли двое человек и двое пострадали.

Также полиция застрелила самого террориста. По информации СМИ, преступник ранее назвал свой поступок "местью за Сирию", а также заявлял о приверженности "Исламскому государству".

По факту инцидента антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции открыло дело.

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