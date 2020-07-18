Во Франции вспыхнул знаменитый собор Петра и Павла. Фото и видео

Борис Бондарь Мир 10:52, 18.07.2020 Обновлено: 11:26, 18.07.2020

В Нанте в субботу, 18 июля, утром загорелся кафедральный собор святого Петра и Павла.

Пожарные департамента Атлантическая Луара борются с огнем и просят жителей города и туристов не приближаться к месту ЧП.

На месте работают около 60 пожарных и шесть пожарных машин. Сообщение об огне, вырвавшемся из собора, пожарные получили утром 18 июля, в 07:44.

Причину возгорания пока не установили.

Готический собор XV века в Нанте уже горел 28 января 1972 года. На его ремонт ушло три года.

Собор в Нанте строился 457 лет, его строительство завершилось в XIX веке. Он на шесть метров ниже собора Нотр-Дам.

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Во Франции загорелся собор святого Петра и Павла
(francetvinfo.fr)
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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля 2019 года в знаменитом соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар, который полностью смогли потушить только спустя 12 часов.

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