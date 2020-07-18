Во Франции вспыхнул знаменитый собор Петра и Павла. Фото и видео
Во Франции загорелся собор святого Петра и Павла.
В Нанте в субботу утром загорелся кафедральный собор святого Петра и Павла.
Пожарные департамента Атлантическая Луара борются с огнем и просят жителей города и туристов не приближаться к месту ЧП.
На месте работают около 60 пожарных и шесть пожарных машин.
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла, заложенный в 1434 году— Юлия Витязева (@Vityzeva) July 18, 2020
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Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4— Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020
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