Во Франции вспыхнул знаменитый собор Петра и Павла. Фото и видео

Во Франции загорелся собор святого Петра и Павла.

В Нанте в субботу утром загорелся кафедральный собор святого Петра и Павла.

Пожарные департамента Атлантическая Луара борются с огнем и просят жителей города и туристов не приближаться к месту ЧП.

На месте работают около 60 пожарных и шесть пожарных машин.

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла, заложенный в 1434 году



pic.twitter.com/VIrpeSVF9t — Юлия Витязева (@Vityzeva) July 18, 2020