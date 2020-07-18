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Во Франции вспыхнул знаменитый собор Петра и Павла. Фото и видео

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
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Во Франции загорелся собор святого Петра и Павла

Во Франции загорелся собор святого Петра и Павла.

В Нанте в субботу утром загорелся кафедральный собор святого Петра и Павла.

Пожарные департамента Атлантическая Луара борются с огнем и просят жителей города и туристов не приближаться к месту ЧП.

На месте работают около 60 пожарных и шесть пожарных машин.

Франция
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