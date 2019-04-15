Во Франции загорелся Собор Парижской Богоматери: фото и видео с места ЧП

В понедельник, 15 апреля, в знаменитом Соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар.
Об этом сообщает AFP. По предварительной информации, причиной возгорания стали ремонтные работы.
Всех туристов успели эвакуировать. Пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени.
twitter.com/rosa_ametista
Скриншот из видео
По данным очевидцев, загорелись деревянные части ремонтных лесов. Реставрационные работы ведутся в соборе с начала апреля.
Отмечается, что пожар начался с чердака собора. Огнем был охвачен шпиль здания и помещения под ним.
К собору Парижской Богоматери были стянуты пожарные подразделения, туристов из здания успели эвакуировать.
Bloomberg
Bloomberg
Мэр Парижа Анн Идальго в Twitter призвала всех соблюдать периметр безопасности. Полиция частично перекрыла доступ на остров Сите в Париже, где находится Нотр-Дам.
Как сообщили очевидцы, горящий шпиль Собора обрушился.
Президент Франции Эмануэль Макрон отменил запланированное обращение к гражданам страны из-за пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Он должен был объявить о мерах в ответ на требования "жёлтых жилетов".
Говорит Москва
facebook.com/IrenaKarpa
Новость обновляется.
Incendie en cours à #NotreDame Paris...— Paul Danielzik (@Pdanielzik) 15 апреля 2019 г.
Écœuré... 😥😥 pic.twitter.com/IG7aXYVrR5
Horrible #NotreDame pic.twitter.com/BndHQRO1b5— Solveig Godeluck (@Solwii) 15 апреля 2019 г.
#Feu à #NotreDame !!! pic.twitter.com/Q7stzf3cwc— LesYeuxdeXavi (@XavierBrowney) 15 апреля 2019 г.
Собо Парижской Богоматери, выдержи этот пожар🙏🏻#Paris— Артём Ведула (@artemvedula_LF) 15 апреля 2019 г.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Люботине Харьковской области сгорел храм РПЦ.
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