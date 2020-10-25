Во Франции зафиксировали рекордные 52 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки

Франция зарегистрировала рекордные 52010 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа после 45422 случаев 24 октября.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны. Общее количество новых случаев составило 1 138 507.

При этом Франция опередила Аргентину и Испанию, заняв пятое место в мире по количеству случаев после США, Индии, Бразилии и России.

За последние три дня во Франции было зарегистрировано более 139 тысяч новых случаев, что превышает 132 тысячи случаев, зафиксированных в течение двухмесячного карантина с середины марта до середины мая.

Глава регионального управления здравоохранения Парижа Орельен Руссо заявил по телевидению, что циркуляция вируса в регионе ускоряется и что ситуация во французских больницах становится все более и более напряженной.

Как и многие другие европейские страны, включая соседние Великобританию, Испанию и Италию, Франция в последние недели переживает вторую волну коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии за минувшие сутки, 24 октября на фоне рекорда по числу новых зараженных COVID-19, по стране прошли массовые протесты против введения комендантского часа и режима самоизоляции.