Во Франции задумали ввести третий локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19

Правительство Франции рассматривает вариант введения уже третьего за время пандемии коронавируса локдауна. Там не хотят допустить еще большего роста количества заражений.

Так необходимость ограничительных мер пояснил в интервью Le Journal du Dimanche премьер-министр Оливье Веран. Примечательно, что в Украине, в отличие от европейских или других стран, отложили внедрение тотального карантина до посленовогоднего времени – 8 января.

По словам французского премьера, сегодня обеспокоенность вызывает ситуация с распространением COVID-19 в регионах Гранд-Эст, Бургундия-Франш-Конте и департаменте Приморские Альпы, начиная с Ниццы. Там отмечается не только рост заболеваемости среди пожилых людей в некоторых сельских районах, но и увеличение количества госпитализаций.

"Выборные должностные лица правы, когда мобилизуются: мы не можем позволить, чтобы эпидемия снова вспыхнула. Мы примем необходимые меры в случае ухудшения ситуации", – заявил он.

По словам Верана, правительство Франции никогда не исключало жестких ограничений, которые могут потребоваться для защиты населения. При этом подчеркнул, что решение еще не принято, чиновники наблюдают за ситуацией.

На уточнение, не следовало ли им "закрыть" страну перед рождественскими праздниками, как это сделали соседи, он отметил, что заболеваемость коронавирусом во Франции вдвое ниже, чем в Германии, Италии, Нидерландах и Ирландии.

Премьер также добавил, что во Франции раньше этих стран сделали выбор в пользу строгих и сложных мер, чтобы "дать французам дышать на каникулах". И хоть это сработало недостаточно, правительство "быстро узнает, окажут ли семейные и праздничные посиделки эпидемический эффект".

"Лучший способ встретить начало Нового года – не встречать его! Я надеюсь, что у нас будет возможность устроить большую вечеринку в 2021 году, в день, когда мы сможем объявить французам, что им больше не нужно постоянно носить маски и что нам больше не придется считать погибших. Мы не можем ни на один вечер рискнуть снова заблокировать страну на несколько недель", – выразил убеждение Веран.

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