Во Франции задержали подозреваемого в поджоге знаменитого собора
В Нанте горел собор святого Петра и Павла.
Французские правоохранители задержали подозреваемого в поджоге кафедрального собора святого Петра и Павла в Нанте.
Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора по делу, 39-летний мигрант работал волонтером в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара.
Мужчина задержан в рамках проверки "противоречий в его расписании".
В данный момент идет следствие на научном и криминалистическом уровне. Просматриваются видео с камер наблюдения, на месте работает техника и эксперты по пожарной безопасности.
Также специалисты начали исследовать интерьер собора и особенности электроустановки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 июля утром загорелся Нантский собор. На месте работали около 100 пожарных и шесть пожарных машин.
В результате в соборе в Нанте был полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.
Президент Франции Эмманюэль Макрон, находившийся в Брюсселе на саммите ЕС, выразил поддержку пожарным, ведущим борьбу с огнем в соборе.