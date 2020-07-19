МоваЯзык

Топ-темы:

Во Франции задержали подозреваемого в поджоге знаменитого собора

Мир
5,8 т.
В Нанте горел собор святого Петра и Павла

В Нанте горел собор святого Петра и Павла.

Французские правоохранители задержали подозреваемого в поджоге кафедрального собора святого Петра и Павла в Нанте.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора по делу, 39-летний мигрант работал волонтером в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара.

Мужчина задержан в рамках проверки "противоречий в его расписании".

В данный момент идет следствие на научном и криминалистическом уровне. Просматриваются видео с камер наблюдения, на месте работает техника и эксперты по пожарной безопасности.

Также специалисты начали исследовать интерьер собора и особенности электроустановки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 18 июля утром загорелся Нантский собор. На месте работали около 100 пожарных и шесть пожарных машин.

  • В результате в соборе в Нанте был полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон, находившийся в Брюсселе на саммите ЕС, выразил поддержку пожарным, ведущим борьбу с огнем в соборе.

ФранцияНантпожар
Поделиться в Facebook
  2. Мир