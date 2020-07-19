Во Франции задержали подозреваемого в поджоге знаменитого собора

В Нанте горел собор святого Петра и Павла.

Французские правоохранители задержали подозреваемого в поджоге кафедрального собора святого Петра и Павла в Нанте.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора по делу, 39-летний мигрант работал волонтером в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара.

Мужчина задержан в рамках проверки "противоречий в его расписании".

В данный момент идет следствие на научном и криминалистическом уровне. Просматриваются видео с камер наблюдения, на месте работает техника и эксперты по пожарной безопасности.

Также специалисты начали исследовать интерьер собора и особенности электроустановки.

Как сообщал OBOZREVATEL: