Во Франции задержали экс-президента Саркози

Во Франции сотрудники управления по борьбе с коррупцией задержали экс-президента страны Николя Саркози.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, его взяли под стражу для дачи показаний.

Саркози задержали, когда он пришел на слушания по делу о нарушениях финансирования его избирательной кампании.

Как пишет газета Le Monde, политик находится в пригороде Парижа.

"По нашей информации, экс-президент помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа — ред.), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании 2007 года", — говорится в публикации.

nvdaily.ru

20 марта в Нантере и состоится допрос политика. Полицейские имеют право содержать бывшего президента под стражей не больше 48 часов. Потом его либо отпустят, либо предъявят обвинения.

Это первый допрос Саркози в рамках уголовного производства, которое длится уже больше трех лет.

Как сообщал "Обозреватель", в первом раунде президентских праймериз во Франции в 2016 году Саркози набрал 23%.