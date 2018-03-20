Грязные деньги Каддафи: что известно о проблемах Саркози с законом

Утром 20-го марта стало известно о задержании экс-президента Франции Николя Саркози.

"Обозреватель" собрал все имеющиеся на данный момент факты.

Как это произошло

По сообщению Reuters, Саркози задержали по делу о незаконном финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году. Бывшего президента поместили под стражу, когда он явился на допрос в здание судебной полиции в Нантере (пригород Парижа). Саркози задержали на 48 часов, за которые полиция должна предъявить ему обвинение или же отпустить.

Подробности дела

"Ливийское дело" началось еще в 2012 году с заявления бизнесмена Зиад Такиеддин о том, что у него есть доказательства, свидетельствующие о финансировании кампании Саркози ныне покойным ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.

Тогда телефон экс-президента поставили на прослушку, но удалось ли им что-то узнать - пока неизвестно.

Саркози и Каддафи

Кроме того, СМИ публиковали документы, в которых шла речь о якобы передаче ливийским режимом 50 млн евро на нужды президентской кампании Саркози.

Что говорит Саркози

Естественно экс-президент Франции все отрицает. Документы, которые публиковались СМИ, он называет фальшивкой. Хотя ситуацию для Саркози осложняет то, что его не в первый раз подозревают в незаконных махинациях.

Прошлые дела

Ранее его обвиняли в нелегальном получении средств от наследницы косметической компании L'Oreal Лилиан Бетанкур, обвинения по которому были сняты с экс-президента в 2013 году из-за "недостаточной убедительности".

В 2014 году Саркози обвинили в том, что он пообещал высокопоставленному судье новую должность в Монако в обмен на информацию по поводу расследования дела о финансировании его предвыборной кампании. Тогда его вину тоже доказать не удалось.