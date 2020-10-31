Во Франции за нарушение карантина будут сажать в тюрьму

Во Франции за систематическое нарушение карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, ввели наказание от штрафа в 135 евро (4,5 тыс. грн) до лишения свободы на шесть месяцев.

Об этом говорится в решении правительства о введении с 30 октября ограничительных мер в ответ на вторую волну COVID-19, сообщает "Укринформ".

В частности, за нарушение ограничений домашнего карантина минимальный штраф составляет 135 евро. Он может быть увеличен до 375 евро (12,5 тыс. грн) в случае неуплаты или отсутствия обжалования в течение определенного периода.

В случае повторения нарушения в течение 15 дней финансовое наказание составит 200 евро (6,6 тыс. грн) с увеличением до 450 (15 тыс. грн) в случае своевременной неуплаты без отсутствия обжалования.

После трех нарушений за месяц человек может получить наказание в виде штрафа в 3750 евро (124,6 тыс. грн) и заключения на шесть месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцев собираются штрафовать за нарушение карантинных ограничений сразу на месте. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что штрафы будут составлять от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 грн.