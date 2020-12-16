Во Франции вынесли приговоры по делу о нападении на Charlie Hebdo

Суд во французской столице Париже вынес приговоры сообщниками террористов, которые в 2015 году совершили нападение на журнал Charlie Hebdo и продуктовый магазин.

К 30 годам тюрьмы были приговорены вдова боевика "Исламского государства" Хаят Бумеддин и Али Риз Полат, которого навали "главным звеном" в подготовке терактов, пишет Le Parisien.

Бумеддин признали виновной в участии в террористической группировке и финансировании терроризма.

Всего по делу проходили 14 сообщников нападения. Остальных приговорили к тюремному заключению от четырех лет. Также у шестерых обвиняемых не обнаружили террористических мотивов, им смягчили приговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу два теракта в Париже произошли в январе 2015 года. Несколько вооруженных боевиков ворвались в офис сатирического журнала Charlie Hebdo и открыли огонь, убив 12 и ранив 11 человек.

Позднее Амеди Кулибали открыл стрельбу в магазине кошерных продуктов во французской столице. Он убил четверых человек и взял заложников. Правоохранителям удалось ликвидировать террориста.