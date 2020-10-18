Во Франции ввели режим ЧП из-за COVID-19: более 32 тысяч новых больных

Состоянием на 18 октября во Франции зафиксировали 32 427 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), что стало новым антирекордом. В стране объявили чрезвычайное положение в области здравоохранения.

Как сообщает агентство Xinhua, правительство ввело комендантский час в девяти крупных городах с 21:00 до 6:00.

"Франция сообщила о 32 427 случаях заражения COVID-19 за последние 24 часа, что является новым максимумом ежедневного подсчета, согласно данным, опубликованным Агентством общественного здравоохранения в субботу. Предыдущий дневной рекорд в 30 621 случай был установлен в четверг, 15 октября", – отмечено в сообщении.

Добавим, что с начала пандемии во Франции заразилось 867 197 человек, погибло от COVID-19 – 33 392 пациентов.

"Распространение инфекции среди пожилых людей держится на высоком уровне, и это предполагает дальнейшее увеличение количества госпитализаций и смертности в ближайшие недели", – предупредили в Агентстве здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Франция и Германия пошли на ужесточение карантина.