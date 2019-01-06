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Во Франции вспыхнула новая волна протестов: опубликованы фото и видео

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В Париже 6 января разгорелась новая волна антиправительственных протестов, которая переросла в массовые беспорядки.

По данным AP, все начиналось мирно, однако митинг вышел из-под контроля, потому полиции пришлось эвакуировать спикера правительства Бенжамена Гриво (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Так, демонстранты отклонились от согласованного маршрута, начали жечь авто, в результате чего полиция применила водометы и световые гранаты.

Протесты в Париже

Протесты в Париже

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Более того, протестующие атаковали офис спикера французского правительства Бенджамина Гриво, частично разрушив входные двери в здание, в связи с чем эвакуированы сотрудники.

Офис Бенжамена Гриво

Офис Бенжамена Гриво

По предварительным данным, в протестах участвовали около 50 тысяч человек по всей стране. Только в Париже правоохранители насчитали около 3500 человек, где задержали около 34 демонстрантов.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем микроблоге в Twitter о "чрезмерной жестокости" со стороны "желтых жилетов".

"Те, кто делает эти действия, забывают суть нашего гражданского договора. Правосудие восторжествует. Каждый должен взять себя в руки для начала диалога", – написал Макрон.

Протесты в Париже

Протесты в Париже

Протесты в Париже

Протесты в Париже

Протесты в Париже

Протесты в Париже

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Тема
Протесты во Франции
Место
ФранцияПариж
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