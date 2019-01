Во Франции вспыхнула новая волна протестов: опубликованы фото и видео

В Париже 6 января разгорелась новая волна антиправительственных протестов, которая переросла в массовые беспорядки.

По данным AP, все начиналось мирно, однако митинг вышел из-под контроля, потому полиции пришлось эвакуировать спикера правительства Бенжамена Гриво (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Так, демонстранты отклонились от согласованного маршрута, начали жечь авто, в результате чего полиция применила водометы и световые гранаты.

Протесты в Париже

Более того, протестующие атаковали офис спикера французского правительства Бенджамина Гриво, частично разрушив входные двери в здание, в связи с чем эвакуированы сотрудники.

Офис Бенжамена Гриво

По предварительным данным, в протестах участвовали около 50 тысяч человек по всей стране. Только в Париже правоохранители насчитали около 3500 человек, где задержали около 34 демонстрантов.

A charred motorcycle on the #ChampsElysees avenue in #Paris during an anti-government demonstration called by the yellow vest ‘Gilets Jaunes’ movement on January 5, 2019. pic.twitter.com/sPI4UUWg5i — vithoon amorn (@amornvirat) 6 січня 2019 р.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем микроблоге в Twitter о "чрезмерной жестокости" со стороны "желтых жилетов".

"Те, кто делает эти действия, забывают суть нашего гражданского договора. Правосудие восторжествует. Каждый должен взять себя в руки для начала диалога", – написал Макрон.

Протесты в Париже

Протесты в Париже

Протесты в Париже

Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République - ses gardiens, ses représentants, ses symboles. Ceux qui commettent ces actes oublient le cœur de notre pacte civique. Justice sera faite. Chacun doit se ressaisir pour faire advenir le débat et le dialogue. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 січня 2019 р.

These #YellowVest protestors parted to let an ambulance pass. Very unlike certain BLM and Antifa protests which have intentionally stopped ambulances in the past. pic.twitter.com/Ob3JO3lRb9 — That One Republican (@ThatOneRepubli1) 6 січня 2019 р.

BREAKING: Fires rage in Caen, France as the Yellow Vest protests across France continue into the nignt. #GiletsJaunes #ActeVIII pic.twitter.com/Us3zbxyIPF — Global News Network (@GlobalNews77) 5 січня 2019 р.

#Paris this weekend. US mainstream media have largely abandoned reporting on this story for some reason 🧐pic.twitter.com/hxXnG13pym — Carl Zha (@CarlZha) 6 січня 2019 р.

