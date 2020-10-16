Во Франции вспыхнул коронавирус: за сутки впервые заболели более 30 тысяч

За минувшие сутки, 15 октября, коронавирусом во Франции заразились рекордное количество человек с начала пандемии. Было зарегистрировано 30 621 больного.

Ежедневный показатель заражения COVID-19 в стране впервые превысил 30 тысяч. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Всего коронавирусом во Франции заболели уже более 809 тысяч, скончались 33 125 (+88 за сутки), выздоровели 104 082.

Франция в мировом рейтинге заболеваемости. Worldometers

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