Во Франции вспыхнул коронавирус: за сутки впервые заболели более 30 тысяч
В стране стремительно растет количество больных COVID-19
Жесткие ограничения в некоторых районах действуют уже шестой день
Количество зараженных превысило 809 тысяч
За минувшие сутки, 15 октября, коронавирусом во Франции заразились рекордное количество человек с начала пандемии. Было зарегистрировано 30 621 больного.
Ежедневный показатель заражения COVID-19 в стране впервые превысил 30 тысяч. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.
Всего коронавирусом во Франции заболели уже более 809 тысяч, скончались 33 125 (+88 за сутки), выздоровели 104 082.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Европейские страны в последнее время демонстрируют стремительный рост заражений коронавирусом. Несмотря на то, что среди прочего это связано с увеличением количества тестирований, правительства идут на ужесточение карантина.
В части Франции решили ввести жесткие ограничения из-за коронавируса. Они вступили в силу в субботу, 10 октября.