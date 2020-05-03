Во Франции впервые коронавирусом заразилась кошка

Карина Бондаренко Мир 10:11, 3.05.2020 Обновлено: 10:17, 3.05.2020

Во Франции кошка заразилась коронавирусом COVID-19. Вероятно, она подхватила заболевание от своего хозяина.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

У животного наблюдались характерные дыхательные и пищеварительные симптомы заболевания, сообщили на сайте Национальной ветеринарной школы Альфора.

"Чтобы защитить домашнего питомца, больным COVID-19 рекомендовано избегать прямых контактов с их кошками, носить маску в их присутствии и мыть руки перед тем, как их погладить", – отметили медики.

Во Франции впервые коронавирусом заразилась кошка
Униан

Как писал OBOZREVATEL ранее, с 4 мая власти Италии снимают ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19. Местные жители смогут гулять в парках, встречаться с родными, но при этом обязательно соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Сначала уволили за отказ подписывать закупки у подставной фирмы, а теперь открыли уголовное дело

День жен-мироносиц 2020: что нужно, а чего нельзя делать

Большинство из вас голосовало за Зе! Чего вы теперь возмущаетесь?

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

"Украинский обман": Трамп сделал анонс нашумевшего фильма о Майдане