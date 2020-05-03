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3 мая • обновлено в 22:17
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Во Франции впервые коронавирусом заразилась кошка

2.4т
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Во Франции кошка заразилась коронавирусом COVID-19. Вероятно, она подхватила заболевание от своего хозяина.

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У животного наблюдались характерные дыхательные и пищеварительные симптомы заболевания, сообщили на сайте Национальной ветеринарной школы Альфора.

"Чтобы защитить домашнего питомца, больным COVID-19 рекомендовано избегать прямых контактов с их кошками, носить маску в их присутствии и мыть руки перед тем, как их погладить", – отметили медики.

Во Франции впервые коронавирусом заразилась кошка

Во Франции впервые коронавирусом заразилась кошка

Униан

Как писал OBOZREVATEL ранее, с 4 мая власти Италии снимают ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19. Местные жители смогут гулять в парках, встречаться с родными, но при этом обязательно соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Франция
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