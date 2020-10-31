Во Франции возле церкви произошла стрельба, ранен священник. Фото и видео

В районе французского Лиона возле греческой православной церкви произошла стрельба, в результате чего пострадал по меньшей мере один человек.

По словам очевидцев, всего прозвучало два выстрела, пишет Progress (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным МВД, ранение получил священник. Progress

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями в тяжелом состоянии. Он рассказал, что не знает нападавшего, однако в СМИ отмечают, что он причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.

Место стрельбы у греческой церкви в Лионе. Google Maps

Стрельба произошла у церкви в седьмом округе Лиона. Google Maps

В Министерстве внутренних дел призвали граждан избегать района происшествия. Также отмечается, что ранение получил священник. По данным местного телевидения, он закрывал церковь, когда в него дважды выстрелили. Пострадавший является гражданином Греции.

Стрельба произошла возле греческой церкви в Лионе. Progress

Правоохранители оцепили район, ведутся поиски стрелка. Местные СМИ пишут, что он был вооружен охотничьим ружьем. Очевидцы рассказали, что на вид нападавшему около 40 лет.

Полиция оцепила район, ведутся поиски стрелка. Progress

(Видео – Twitter Disclose.tv)

(Видео – Telegram РИА Новости)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ницце 29 октября мужчина с ножом убил трех человек. Две жертвы погибли внутри церкви Нотр-Дам, Известно, что одна из женщин была обезглавлена. Еще несколько человек получили ранения.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил дополнительную мобилизацию в стране.