Во Франции вооруженный человек захватил заложников в банке. Видео

Неизвестный захватил шестерых заложников в отделении банка BRED на бульваре Страсбург в центре Гавра.

Об этом сообщило издание HNL. В момент захвата в здании находились сотрудники банка и несколько клиентов.

Одного заложника террорист отпустил.

Здание было оперативно окружено полицией, вокруг него установлен периметр безопасности. Правоохранители опасаются, что преступник принес взрывчатку. Не исключена возможность неудавшегося ограбления.

Захватчик заложников выдвинул два требования, которые он передал непосредственно СМИ, сообщает RTL: освободить палестинских детей, "несправедливо заключенных в тюрьму в Израиле" и предоставить палестинцам до 40 лет доступ на площадь возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Все подразделения полиции департамента находятся в режиме повышенной готовности. На данный момент внутри банка нет пострадавших.

BFM TV сообщило по данным полицейского источника, что 34-летний подозреваемый страдает психическими расстройствами и ранее нарушал общественный порядок.

Вокруг здания установлен периметр безопасности (Twitter)

Происшествие случилось в банке на бульваре Страсбург, 122 (Google)

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве утром, 3 августа, в бизнес-центре "Леонардо" разыгралась драма с захватом заложницы. Так, жертвой террориста, которым оказался 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, стала руководитель отделения АО Universal Bank.