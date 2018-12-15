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Во Франции вновь вспыхнули протесты ''желтых жилетов'': десятки задержанных

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В Париже возобновились акции протестов "желтых жилетов". Они вновь вышли на улицы Парижа, и несколько десятков человек уже задержали.

Кроме того, в город стянули большое количество полицейских, они окружили Триумфальную арку, сообщается на Telegram-канале "Life Shot".

В свою очередь, НТВ уточняет, что на парижских улицах появилась даже бронетехника, закрыты многие станции метро, полиция проверяет всех, кто кажется подозрительным.

Протесты во Франции

Протесты во Франции

Telegram-канал НТВ

Тем временем, на Telegram-канале "Карточный домик: Европа" сообщили, что полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Полиция применила слезоточивый газ в Париже

Полиция применила слезоточивый газ в Париже

Скриншот видео

Новости
"Майдан желтых жилетов": в Париже 133 раненых, более 400 задержанных. Фоторепортаж
Бронетехника в Париже

Бронетехника в Париже

Скриншот видео

"Желтые жилеты" в Париже

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Во время массовых протестов "желтых жилетов" в Париже была повреждена Триумфальная арка, которая является символом французской столицы. Протестующие исписали сооружение надписями "Маркона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф" и тому подобными.

Читайте все новости по теме "Протесты во Франции" на OBOZREVATEL.

Тема
Протесты во Франции
Место
Франция
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