Францию в последний день апреля "атаковал" снег

На северо-западе Франции 30 апреля выпал снег и непогода вызвала бурное обсуждение среди местных жителей.

В регионе Нормандия не привыкли к подобной погоде весной, потому французы активно фотографировали последствия, пишет The Lokal.

"3 градуса и снег 30-го апреля, а 10 дней назад было 28 - вот прелести жизни в Нормандии", - написала одна из местных жительниц.

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Причиной осадков стал холодный циклон, пришедший со стороны Атлантического океана.

Ранее "Обозреватель" сообщал о том, что 22 апреля на ряд регионов России обрушился снегопад. Он затронул, в частности, Пермский край, Кировскую и Нижегородскую области, а также северные города РФ.