Во Франции в авто нашли 30 мигрантов: среди них – дети

Сотрудники дорожной полиции Франции обнаружили группу мигрантов из Пакистана из 31 человека, спрятанную в кузове грузовика на юге страны.

Об этом сообщает The Local. Среди найденных лиц – трое несовершеннолетних без сопровождения. Они были найдены во время выборочной проверки на платной стоянке недалеко от границы с Италией.

Водитель грузовика, также из Пакистана, был задержан французскими властями. Мигранты были переданы итальянским властям в соответствии с иммиграционными процедурами.

Фото с места инцидента The Local

Напомним:

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет всеми силами бороться с нелегальной иммиграцией в страну, упомянув при этом и украинцев.

"Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар... вместо нелегальных украинских или болгарских банд", – сказал он. Политика резко раскритиковали за такие слова.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции для разъяснений этого заявления.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Англии в городе Грейс (графство Эссекс) нашли грузовик с 39 трупами внутри. По предварительной информации, он приехал из Болгарии. Погибшие были мигрантами.

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