Главная Новости
3 ноября • обновлено в 10:40
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Во Франции в авто нашли 30 мигрантов: среди них – дети

447 Читать материал на украинском

Сотрудники дорожной полиции Франции обнаружили группу мигрантов из Пакистана из 31 человека, спрятанную в кузове грузовика на юге страны.

Об этом сообщает The Local. Среди найденных лиц – трое несовершеннолетних без сопровождения. Они были найдены во время выборочной проверки на платной стоянке недалеко от границы с Италией.

Водитель грузовика, также из Пакистана, был задержан французскими властями. Мигранты были переданы итальянским властям в соответствии с иммиграционными процедурами.

Новости
В Киеве на известном рынке поймали 17 нелегальных мигрантов: первые фото и видео

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

The Local

Напомним:

  • Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет всеми силами бороться с нелегальной иммиграцией в страну, упомянув при этом и украинцев.

  • "Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар... вместо нелегальных украинских или болгарских банд", – сказал он. Политика резко раскритиковали за такие слова.

  • Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции для разъяснений этого заявления.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Англии в городе Грейс (графство Эссекс) нашли грузовик с 39 трупами внутри. По предварительной информации, он приехал из Болгарии. Погибшие были мигрантами.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Франция
Теги
мигранты миграция фотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel