Во Франции ужесточили наказание за неношение масок

Во Франции с 20 июля решили ввести еще более жесткий масочный режим из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

С таким предупреждением к гражданам выступил министр здравоохранения страны Оливье Веран. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, обязательное ношение масок в первую очередь вводят во всех закрытых помещениях, "которые принимают публику". За нарушение этого правила французам грозит штраф в размере 135 евро.

Отметим, что до этого во Франции маски были обязательными только в общественном транспорте.

"С понедельника ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях. Это касается торговых точек, учреждений, принимающих публику, закрытых рынков, банков", – сообщил Веран.

Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято для того, чтобы не допустить "возврата" высокого уровня заражения COVID-19 в стране.

Сообщение главы Минздрава Франции (Twitter Olivier Véran)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании решили усилить ответственность за неношение масок, в частности, в закрытых помещениях в связи с пандемией COVID-19. За нарушение этого правила будет взиматься штраф в размере более 100 фунтов стерлингов (почти 3,4 тысячи гривен).