Во Франции резко увеличилось количество больных COVID-19: тесты станут бесплатными

Во Франции второй день подряд фиксируется ежедневный прирост случаев коронавируса – более 1000, чего не было с мая.

Из-за снятия двухмесячных карантинных ограничений и нового роста заболеваемости COVID-19 в стране решили предоставлять людям бесплатные тесты. Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, передает Reuters.

"Не будем описывать это как вторую волну, но ясно, что в течение нескольких дней мы наблюдаем заметное увеличение числа подтвержденных случаев, которое снижалось в течение 13 недель", – пояснил он.

По его словам, ПЦР-тесты назального мазка, которые выявляют коронавирусную инфекцию, будут бесплатно доступны согласно запросу государственного заказа, представленному 25 июля. Тесты для диагностики людям будут давать без рецепта.

Отметим, что согласно статистическим данным, на утро 26 июля во Франции зарегистрировано 30 тыс. 192 случая смерти от коронавируса из общего количества 180 тыс. 528 зараженных.

Статистика по заболеваемости коронавирусом во Франции (worldometers.info)

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции заявили, что к 2021 году нет 100-процентной уверенности, что удастся создать эффективную вакцину против коронавируса (COVID-19).