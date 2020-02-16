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16 февраля • обновлено в 23:30
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Во Франции разбился самолет с туристами: никто не выжил. Фото и видео

7.2т
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Во Франции в воскресенье, 16 февраля, в результате крушения туристического самолета погибли четыре человека.

Авария с лайнером Piper PA-28 произошла около 13:00 по местному времени на плато Ларзака в коммуне Крессейль, передает Midi Libre (чтобы посмотреть видео с места ЧП, поскролльте новость вниз).

На борту находился пилот и три пассажира. Выживших при крушении не было.

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Известно, что самолет вылетел из Ангулема. Он разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочных полос на аэродроме Мийо-Ларзака.

Во Франции разбился самолет с туристами

Во Франции разбился самолет с туристами

Midi Libre

Путь, который пролетел лайнер:

Предварительно, пилот утратил контроль над самолетом, и после удара при неудачном приземлении воздушное судно загорелось. Когда на место происшествия прибыли пожарные, от лайнера практически ничего не осталось.

Сообщается, что в этот день на плато были сильные порывы ветра. Расследование инцидента поручено специализированным жандармам воздушного транспорта.

Во Франции разбился самолет с туристами

Во Франции разбился самолет с туристами

Midi Libre

Во Франции разбился самолет с туристами

Во Франции разбился самолет с туристами

Midi Libre

Во Франции разбился самолет с туристами

Во Франции разбился самолет с туристами

Midi Libre

Piper PA-28

Piper PA-28

France Info

Видео с места падения самолета:

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Республике Коми (Россия) совершил жесткую посадку самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы в Усинск. У авиалайнера возникли проблемы с шасси, и он буквально "брюхом" прокатился по взлетно-посадочной полосе.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Франция
Теги
смерть фотографии видео разбился самолет
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