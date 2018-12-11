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Теракт на рождественской ярмарке во Франции: двое человек убиты, 11 — ранены

6.3тЧитать материал на украинском

На рождественской ярмарке в центре города Страсбург (Франция) неизвестный открыл огонь по прохожим. По предварительным данным,минимум двое человек убиты.

Стрельба, как передает L'Alsace, произошла на площади в районе улицы Гранд-Аркад около 20:00 по местному времени (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

BFMTV, ссылаясь на источник в полиции, сообщает, что по меньшей мере одиннадцать человек получили ранения.

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Свидетели утверждают, что стрелок побежал в сторону улицы Гранд-Рю, откуда затем вновь были слышны выстрелы.

Они также рассказали, что нападавший был вооружен армейской штурмовой винтовкой.

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

lalsace.fr

Полиция Страсбурга призывает горожан оставаться дома из-за "событий, представляющих угрозу общественной безопасности"

Центр города оцеплен правоохранителями, к охране порядка были привлечены снайперы.

Власти Франции не исключают версию теракта. Следствие по делу о стрельбе открыла антитеррористическая прокуратура Парижа.

Теракт на рождественской ярмарке во Франции: двое человек убиты, 11 — ранены
Теракт на рождественской ярмарке во Франции: двое человек убиты, 11 — ранены
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Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

twitter.com/leglobe_info

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

francetvinfo.fr

В больницах Страсбурга, сообщает France info, активирован чрезвычайный протокол. Он применяют в случае терактов и катастроф.

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с ЧП направил в Страсбург главу МВД Кристофа Кастанера.

По информации издания, личность преступника, устроившего стрельбу, уже установлена полицейскими. 29-летний мужчина известен в связи с неоднократными нарушениями закона и состоял на учете за нападения, грабежи и продажу наркотиков.

Известно, что злоумышленник был ранен в перестрелке с военными.

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

twitter.com/mnaEN

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Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

twitter.com/mnaEN

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

twitter.com/mnaEN

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

francetvinfo.fr

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

francetvinfo.fr

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

francetvinfo.fr

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

twitter.com/leglobe_info

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

twitter.com/leglobe_info

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

twitter.com/leglobe_info

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Чикаго произошла кровавая стрельба в больнице, в результате чего погибли четверо. Мужчина открыл огонь на парковке возле медучреждения, а затем забежал в здание, продолжая стрелять.

Читайте все новости по теме "Стрельба в Страсбурге" на OBOZREVATEL.

Темы
Стрельба в СтрасбургеКриминал
Место
ФранцияСтрасбург
Теги
стрельбасмерть
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Опять Бошиpов?
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Билан Людмила
Билан Людмила
Как это говорят в русском социуме, что мы обеспокоены.
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Рорк Говард
Рорк Говард
Как говорил Сеня: "Украина будет в Европе..."
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