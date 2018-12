Теракт на рождественской ярмарке во Франции: двое человек убиты, 11 — ранены

На рождественской ярмарке в центре города Страсбург (Франция) неизвестный открыл огонь по прохожим. По предварительным данным,минимум двое человек убиты.

Стрельба, как передает L'Alsace, произошла на площади в районе улицы Гранд-Аркад около 20:00 по местному времени (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

BFMTV, ссылаясь на источник в полиции, сообщает, что по меньшей мере одиннадцать человек получили ранения.

Свидетели утверждают, что стрелок побежал в сторону улицы Гранд-Рю, откуда затем вновь были слышны выстрелы.

Они также рассказали, что нападавший был вооружен армейской штурмовой винтовкой.

Полиция Страсбурга призывает горожан оставаться дома из-за "событий, представляющих угрозу общественной безопасности"

Центр города оцеплен правоохранителями, к охране порядка были привлечены снайперы.

Власти Франции не исключают версию теракта. Следствие по делу о стрельбе открыла антитеррористическая прокуратура Парижа.

В больницах Страсбурга, сообщает France info, активирован чрезвычайный протокол. Он применяют в случае терактов и катастроф.

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с ЧП направил в Страсбург главу МВД Кристофа Кастанера.

По информации издания, личность преступника, устроившего стрельбу, уже установлена полицейскими. 29-летний мужчина известен в связи с неоднократными нарушениями закона и состоял на учете за нападения, грабежи и продажу наркотиков.

Известно, что злоумышленник был ранен в перестрелке с военными.

Video of the gunfire in Strasbourg #France #Strasbourg https://t.co/QwJyYnb00s

#BREAKING MORE Video of police on the scene in Strasbourg after gunfire was reported#France #Strasbourg pic.twitter.com/AGmHV2S9sa