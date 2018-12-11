Теракт на рождественской ярмарке во Франции: двое человек убиты, 11 — ранены

На рождественской ярмарке в центре города Страсбург (Франция) неизвестный открыл огонь по прохожим. По предварительным данным,минимум двое человек убиты.
Стрельба, как передает L'Alsace, произошла на площади в районе улицы Гранд-Аркад около 20:00 по местному времени (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
BFMTV, ссылаясь на источник в полиции, сообщает, что по меньшей мере одиннадцать человек получили ранения.
Свидетели утверждают, что стрелок побежал в сторону улицы Гранд-Рю, откуда затем вновь были слышны выстрелы.
Они также рассказали, что нападавший был вооружен армейской штурмовой винтовкой.
Фото с места инцидента
lalsace.fr
Полиция Страсбурга призывает горожан оставаться дома из-за "событий, представляющих угрозу общественной безопасности"
Центр города оцеплен правоохранителями, к охране порядка были привлечены снайперы.
Des CRS, des secours et des soldats au centre-ville de Strasbourg #AFP pic.twitter.com/tEl6fpgBIL— Agence France-Presse (@afpfr) 11 грудня 2018 р.
Власти Франции не исключают версию теракта. Следствие по делу о стрельбе открыла антитеррористическая прокуратура Парижа.
Фото с места инцидента
twitter.com/leglobe_info
Фото с места инцидента
francetvinfo.fr
В больницах Страсбурга, сообщает France info, активирован чрезвычайный протокол. Он применяют в случае терактов и катастроф.
Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с ЧП направил в Страсбург главу МВД Кристофа Кастанера.
По информации издания, личность преступника, устроившего стрельбу, уже установлена полицейскими. 29-летний мужчина известен в связи с неоднократными нарушениями закона и состоял на учете за нападения, грабежи и продажу наркотиков.
Известно, что злоумышленник был ранен в перестрелке с военными.
Фото с места инцидента
twitter.com/mnaEN
Фото с места инцидента
twitter.com/mnaEN
Фото с места инцидента
twitter.com/mnaEN
Фото с места инцидента
francetvinfo.fr
Фото с места инцидента
francetvinfo.fr
Фото с места инцидента
francetvinfo.fr
Фото с места инцидента
twitter.com/leglobe_info
Фото с места инцидента
twitter.com/leglobe_info
Фото с места инцидента
twitter.com/leglobe_info
Video of the gunfire in Strasbourg#France #Strasbourg https://t.co/QwJyYnb00s— CNW (@ConflictsW) 11 грудня 2018 р.
🔴 Événement grave de sécurité publique en cours à #Strasbourg. Les habitants sont invités à rester chez eux. Plus d'informations à venir, suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/5t7offxqQ0— Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) 11 грудня 2018 р.
#Strasbourg c’est horrible pic.twitter.com/yrPLWEZSEX— clara ღ (@claracorongiu85) 11 грудня 2018 р.
#BREAKING MORE Video of police on the scene in Strasbourg after gunfire was reported#France #Strasbourg pic.twitter.com/AGmHV2S9sa— SRB BREAKING NEWS (@news_srb) 11 грудня 2018 р.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Чикаго произошла кровавая стрельба в больнице, в результате чего погибли четверо. Мужчина открыл огонь на парковке возле медучреждения, а затем забежал в здание, продолжая стрелять.
Читайте все новости по теме "Стрельба в Страсбурге" на OBOZREVATEL.