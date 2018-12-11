Теракт на рождественской ярмарке во Франции: двое человек убиты, 11 — ранены

На рождественской ярмарке в центре города Страсбург (Франция) неизвестный открыл огонь по прохожим. По предварительным данным,минимум двое человек убиты.

Стрельба, как передает L'Alsace, произошла на площади в районе улицы Гранд-Аркад около 20:00 по местному времени (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

BFMTV, ссылаясь на источник в полиции, сообщает, что по меньшей мере одиннадцать человек получили ранения.

Свидетели утверждают, что стрелок побежал в сторону улицы Гранд-Рю, откуда затем вновь были слышны выстрелы.

Они также рассказали, что нападавший был вооружен армейской штурмовой винтовкой.

Фото с места инцидента lalsace.fr

Полиция Страсбурга призывает горожан оставаться дома из-за "событий, представляющих угрозу общественной безопасности"

Центр города оцеплен правоохранителями, к охране порядка были привлечены снайперы.

Des CRS, des secours et des soldats au centre-ville de Strasbourg #AFP pic.twitter.com/tEl6fpgBIL — Agence France-Presse (@afpfr) 11 грудня 2018 р.

Власти Франции не исключают версию теракта. Следствие по делу о стрельбе открыла антитеррористическая прокуратура Парижа.

Фото с места инцидента twitter.com/leglobe_info

Фото с места инцидента francetvinfo.fr

В больницах Страсбурга, сообщает France info, активирован чрезвычайный протокол. Он применяют в случае терактов и катастроф.

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с ЧП направил в Страсбург главу МВД Кристофа Кастанера.

По информации издания, личность преступника, устроившего стрельбу, уже установлена полицейскими. 29-летний мужчина известен в связи с неоднократными нарушениями закона и состоял на учете за нападения, грабежи и продажу наркотиков.

Известно, что злоумышленник был ранен в перестрелке с военными.

Фото с места инцидента twitter.com/mnaEN

Фото с места инцидента twitter.com/mnaEN

Фото с места инцидента twitter.com/mnaEN

Фото с места инцидента francetvinfo.fr

Фото с места инцидента francetvinfo.fr

Фото с места инцидента francetvinfo.fr

Фото с места инцидента twitter.com/leglobe_info

Фото с места инцидента twitter.com/leglobe_info

Фото с места инцидента twitter.com/leglobe_info

🔴 Événement grave de sécurité publique en cours à #Strasbourg. Les habitants sont invités à rester chez eux. Plus d'informations à venir, suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/5t7offxqQ0 — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) 11 грудня 2018 р.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Чикаго произошла кровавая стрельба в больнице, в результате чего погибли четверо. Мужчина открыл огонь на парковке возле медучреждения, а затем забежал в здание, продолжая стрелять.