Во Франции произошла новая вспышка коронавируса: более 10 тыс. новых случаев за сутки

Obozrevatel Мир 10:11, 13.09.2020 Обновлено: 14:27, 13.09.2020

Во Франции по состоянию на 12 сентября был зафиксирован новый рекорд по количеству случаев коронавируса, выявленных за сутки. Цифра достигла 10561.

Как написало агентство Reuters со ссылкой на органы здравоохранения, количество случаев, подтвержденных за сутки, во Франции впервые превысило 10 тысяч.

Отмечается, что предыдущий рекорд из 9843 новых зараженных был зафиксирован 10 сентября, что свидетельствует об "оживлении" болезни в стране. В связи с такой ситуацией власти страны обозначили дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить возвращение к жесткому карантину.

Также по состоянию на 12 сентября во Франции за сутки от коронавируса умерли 17 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в Украине официально подтверждено 154335 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки в стране было выявлено 2476 новых больных.

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