Во Франции прогремела серия мощных взрывов в университете: жуткие кадры сняли на видео

Во Франции в Лионском университете 17 января произошла серия взрывов. Спасатели экстренно эвакуировали всех из здания.
Как пишет Reuters, ЧП произошло на крыше в кампусе. По предварительным данным, пострадало трое людей (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"Источники в полиции и университете сообщили, что на крыше велись ремонтные работы, и что взорвался газовый баллон. Это и послужило причиной пожара", — пояснили в агентстве.
Взрыв
ЧП в университете Лиона
The Mirror
Позднее стало известно, что возгорание возникло на террасе, расположенной на крыше. Источники утверждают, что в это время там проводились работы по защите здания от влаги, а взрывы стали следствием воспламенения нескольких газовых баллонов, хранившихся на террасе.
Взрыв
Соцсети
После взрыва кампус начал частично рушится. Как пишет The Mirror, в здании расположен факультет науки и техники, а общее количество студентов — около 22 000.
The Mirror
В Twitter университета проинформировали, что пострадавшие получили незначительные травмы. Их жизни ничего не грозит.
Лионский университет на карте
Twitter Universitė Claude Bernard Lyon 1
BREAKING Lyon university explosion sends huge fireball spewing from building https://t.co/NGlxjrWNTO pic.twitter.com/J7cffLkOv3— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 17 января 2019 г.
Как писал OBOZREVATEL, 12 января в центре Парижа произошел мощный взрыв в одном из зданий. В результате чрезвычайного происшествия погибли четверо, 50 человек пострадали.
ЧП предположительно произошло из-за утечки газа в баллоне пекарни.
Взрыв был такой силы, что выбило окна в домах напротив.
Из 50 раненых 10 человек находятся в тяжелом состоянии.
Были эвакуированы жители соседних домов, на место трагедии прибыл спасательный вертолет.
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