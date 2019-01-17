Во Франции прогремела серия мощных взрывов в университете: жуткие кадры сняли на видео

Во Франции в Лионском университете 17 января произошла серия взрывов. Спасатели экстренно эвакуировали всех из здания.

Как пишет Reuters, ЧП произошло на крыше в кампусе. По предварительным данным, пострадало трое людей (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Источники в полиции и университете сообщили, что на крыше велись ремонтные работы, и что взорвался газовый баллон. Это и послужило причиной пожара", — пояснили в агентстве.

Взрыв Twitter

ЧП в университете Лиона The Mirror

Позднее стало известно, что возгорание возникло на террасе, расположенной на крыше. Источники утверждают, что в это время там проводились работы по защите здания от влаги, а взрывы стали следствием воспламенения нескольких газовых баллонов, хранившихся на террасе.

Взрыв Соцсети

После взрыва кампус начал частично рушится. Как пишет The Mirror, в здании расположен факультет науки и техники, а общее количество студентов — около 22 000.

The Mirror

В Twitter университета проинформировали, что пострадавшие получили незначительные травмы. Их жизни ничего не грозит.

Лионский университет на карте Twitter Universitė Claude Bernard Lyon 1

BREAKING Lyon university explosion sends huge fireball spewing from building https://t.co/NGlxjrWNTO pic.twitter.com/J7cffLkOv3 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 17 января 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, 12 января в центре Парижа произошел мощный взрыв в одном из зданий. В результате чрезвычайного происшествия погибли четверо, 50 человек пострадали.

ЧП предположительно произошло из-за утечки газа в баллоне пекарни.

Взрыв был такой силы, что выбило окна в домах напротив.

Из 50 раненых 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

Были эвакуированы жители соседних домов, на место трагедии прибыл спасательный вертолет.

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