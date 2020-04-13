Во Франции продлили ограничение по передвижению: Макрон выступил с обращением

Ограничения передвижения по Франции из-за пандемии коронавируса COVID-19 продлили как минимум до 11 мая.

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О таком решении в обращении к народу в понедельник, 13 апреля, объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Речь главы страны транслировалась на национальных телеканалах и в сети.

Эммануэль Макрон Скрин видео

Границы с неевропейскими странами, подчеркнул глава Франции, будут оставаться закрытыми даже после 11 мая – "до дальнейшего уведомления".

"Мы должны продолжать наши усилия и продолжать применять правила. Чем больше их уважают, тем больше жизней будет спасено. Вот почему строжайший карантин все еще должен продолжаться", – сказал президент.

Он назвал ограничения перемещения "единственным способом действовать эффективно". Послабление правил карантина 11 мая, по его словам, "будет возможно только в том случае, если мы продолжим нести гражданскую ответственность за соблюдение правил, и если распространение вируса на самом деле продолжит замедляться".

Макрон также высказал надежду на то, что с 11 мая во Франции смогут проверять на коронавирус любого человека с симптомами. Однако, делать тесты всему населению не будут.

В то же время власти хотят в более ранние сроки открыть детские сады, школы, колледжи. "Наши дети должны иметь возможность вернуться в школу", – сказал Макрон.

Самые уязвимые категории, как уточнил он, останутся на самоизоляции даже после 11 мая.

Бары, рестораны и кинотеатры во Франции "останутся закрытыми", а крупные фестивали не смогут состояться до середины июля следующего года, рассказал президент.

Как писал OBOZREVATEL, границы стран Шенгенской зоны могут остаться закрытыми как минимум до осени 2020 года из-за пандемии.

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