Во Франции пожарные устроили массовую драку с полицией из-за денег: фото и видео протестов

В столице Франции Париже пожарные подрались с полицией во время протеста. Для разгона митингующих полиция выпустила слезоточивый газ и избила некоторых дубинками.

Пожарные требовали увеличить надбавку к зарплате за опасные условия труда, которая не изменялась с 1990 года, а также отмены пенсионной реформы. Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В акции протеста приняли участие тысячи людей. Отмечается, что в Париже уже протестовали в октябре 2019 года, требуя более высоких зарплат, пенсионных гарантий и большего уважения к своей профессии.

La tension monte d'un cran. Les pompiers ouvrent la barrière et font face à leurs collègues Gendarmes. Nombreux tirs de GLI-F4 et GM2L. #PompiersEnColere #manifestation pic.twitter.com/WXJTGyJGSt

Des #pompiers s'adressent aux gendarmes :

"Les mecs on est dans le même bateau, vous comprenez ce qu'on fait quand même ?"

"On rammase vos collègues sur la route et voilà ce que vous nous faites en retour"#pompiers #PompiersEnColere #greve28janvier

pic.twitter.com/S71euoOMQK