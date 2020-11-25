Во Франции потребовали признать "Нагорно-Карабахскую республику": Азербайджан ответил

Сенат Франции 25 ноября проголосовал за резолюцию, которая призывает признать независимость так называемой "Нагорно-Карабахской республики". В Азербайджане назвали документ "обычным листком бумаги".

Как сообщается на сайте французской верхней палаты парламента, резолюцию поддержали 305 сенаторов, против проголосовал только один.

Несмотря на это, в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что одностороннее признание Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению региона, ни самой Франции.

"В этом нет интересов Армении, самого Карабаха, Франции, европейских партнеров и соглав Минской группы ОБСЕ", – пояснил госсекретарь при ведомстве Жан-Батист Лемуан.

В свою очередь в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что принятая резолюция – это всего лишь "обычный листок бумаги".

В октябре Алиев предупреждал, что немедленно разорвет дипломатические отношения с любым государством, которое признает независимость Нагорного Карабаха.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян считает резолюцию "историческим документом". Так же отреагировали и в так называемом "МИД" непризнанного Карабаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.

Документ, среди прочего, предусматривает присутствие российских и турецких миротворцев, а также ряд других условий.

В частности, большая часть Нагорного Карабаха останется за Азербайджаном. Также опубликована обновленная карта региона.

О чем резолюция о признании Нагорного Карабаха

Документ носит рекомендательный характер. В нем говорится, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние годы якобы увеличил "количество провокаций, запугиваний и угроз в отношении Франции, Европы и других стран", а проводимая страной "экспансионистская политика является основным фактором дестабилизации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь и на Южном Кавказе".

Это якобы "представляет угрозу безопасности Франции и Европы в целом".

В резолюции также говорится о "военной агрессии Азербайджана при поддержке турецких властей в Нагорном Карабахе".

Документ призывает правительство Франции "предоставить гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха" и "требовать проведения международного расследования военных преступлений, совершенных в регионе".

Авторами резолюции стали пять сенаторов от разных фракций: Бруно Ретайо (руководитель группы республиканцев), Патрик Каннер, Эрве Марсель (руководитель группы "Союз центристов"), а также Элиан Асасси и Гийом Готар.