Во Франции потребовали признать "Нагорно-Карабахскую республику": Азербайджан ответил

Сенат Франции 25 ноября проголосовал за резолюцию, которая призывает признать независимость так называемой "Нагорно-Карабахской республики". В Азербайджане назвали документ "обычным листком бумаги".

Как сообщается на сайте французской верхней палаты парламента, резолюцию поддержали 305 сенаторов, против проголосовал только один.

Несмотря на это, в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что одностороннее признание Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению региона, ни самой Франции.

В свою очередь в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что принятая резолюция – это всего лишь "обычный листок бумаги".

В октябре Алиев предупреждал, что немедленно разорвет дипломатические отношения с любым государством, которое признает независимость Нагорного Карабаха.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян считает резолюцию "историческим документом". Так же отреагировали и в так называемом "МИД" непризнанного Карабаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.

Документ, среди прочего, предусматривает присутствие российских и турецких миротворцев, а также ряд других условий.

В частности, большая часть Нагорного Карабаха останется за Азербайджаном. Также опубликована обновленная карта региона.

Документ носит рекомендательный характер. В нем говорится, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние годы якобы увеличил "количество провокаций, запугиваний и угроз в отношении Франции, Европы и других стран", а проводимая страной "экспансионистская политика является основным фактором дестабилизации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь и на Южном Кавказе".

Это якобы "представляет угрозу безопасности Франции и Европы в целом".

В резолюции также говорится о "военной агрессии Азербайджана при поддержке турецких властей в Нагорном Карабахе".

Документ призывает правительство Франции "предоставить гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха" и "требовать проведения международного расследования военных преступлений, совершенных в регионе".

Авторами резолюции стали пять сенаторов от разных фракций: Бруно Ретайо (руководитель группы республиканцев), Патрик Каннер, Эрве Марсель (руководитель группы "Союз центристов"), а также Элиан Асасси и Гийом Готар.