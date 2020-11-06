Во Франции после терактов возле школы задержали мужчину с ножом

Французские силовики 6 ноября задержали вооруженного резаком мужчину, который был замечен возле школи муниципалитета Рони-су-Буа (департамент Сена-Сен-Дени) недалеко от Парижа.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел страны Джеральд Дарманин в Twitter. Он поблагодарил правоохранителей за оперативность.

"Я приветствую хладнокровие и динамизм сил безопасности, которые очень быстро вмешались и арестовали опасного человека, вооруженного резаком, перед начальной школой в Сен-Сен-Дени. Этот человек произносил угрожающие слова", – написал чиновник.

По словам мэра Рони-су-Буа Жан-Поля Фоконне, у мужчины в руке был резак, и он неоднократно угрожал родителям, которые приводили своих детей в школу.

Затем оперативно вмешалась полиция, и через несколько минут, благодаря сети камер видеонаблюдения, злоумышленник был задержан. Его взяли под стражу, по указанному факту начато расследование.

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