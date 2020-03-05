Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых. Фото ЧП

В четверг, 5 марта, на востоке Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV сообщением Страсбург-Париж, в результате чего пострадали более 20 человек.
Всего в поезде было около 300 пассажиров, сообщает Europe1 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
В результате ЧП электровоз и несколько вагонов на полном ходу сошли с рельсов, но сохранили вертикальное положение. Машинист был ранен.
Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых
Twitter Infos Françaises
Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых
Twitter Infos Françaises
Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых
Twitter Infos Françaises
Причина происшествия пока остается неизвестной, но первая версия – это оседание почвы под железнодорожным полотном.
Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых
AFP
После ЧП железнодорожное сообщение между Страсбургом и Парижем было временно прервано.
Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых
Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых
Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых
Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в метрополитене Неаполя в Италии столкнулись несколько поездов. В результате аварии пострадали 13 человек.
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