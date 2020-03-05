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5 марта • обновлено в 15:13
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Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых. Фото ЧП

2.3т
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В четверг, 5 марта, на востоке Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV сообщением Страсбург-Париж, в результате чего пострадали более 20 человек.

Всего в поезде было около 300 пассажиров, сообщает Europe1 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В результате ЧП электровоз и несколько вагонов на полном ходу сошли с рельсов, но сохранили вертикальное положение. Машинист был ранен.

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Twitter Infos Françaises

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Twitter Infos Françaises

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Twitter Infos Françaises

Причина происшествия пока остается неизвестной, но первая версия – это оседание почвы под железнодорожным полотном.

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

AFP

После ЧП железнодорожное сообщение между Страсбургом и Парижем было временно прервано.

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Во Франции поезд слетел с рельсов: десятки раненых

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в метрополитене Неаполя в Италии столкнулись несколько поездов. В результате аварии пострадали 13 человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Франция
Тег
ДТП
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