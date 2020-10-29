Во Франции сообщили о заминированном авто под церковью: детали

Борис Бондарь Мир 15:37, 29.10.2020 Обновлено: 16:58, 29.10.2020

Полиция предотвратила возможный террористический акт возле католической церкви в Сартрувиле во Франции.

Как сообщило leparisien.fr, о возможном минировании автомобиля возле церкви правоохранителям рассказал человек, которому сын сказал, что хочет "поступить так же, как в Ницце".

Машину подозреваемого полицейские и обнаружили возле церкви Сен-Мартен.Саперы не обнаружили взрывчатку в автомобиле.

Проспект Роберта Шумана, в конце которого расположена церковь, закрыли для движения транспорта, жителей окрестных домов эвакуировали.

Глава столичного региона Иль-де-Франс сообщил, что подозреваемый задержан, у него обнаружили нож.

Полиция возле католической церкви в Сартрувиле
Insiderpaper
Полиция предотвратила взрыв авто
Twitter Insider Paper

Как сообщал OBOZREVATEL, во французском городе Ницца 29 октября мужчина с ножом убил трех человек. Две жертвы погибли просто внутри церкви Нотр-Дам.

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