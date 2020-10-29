Во Франции сообщили о заминированном авто под церковью: первые детали

Взрыв заминированного автомобиля полиция предотвратила возле католической церкви в Сартрувиле во Франции.

Об этом сообщило Insider Paper. Сообщается, что арестован человек, расследование продолжается.

Как сообщило leparisien.fr, саперы не обнаружили взрывчатку в автомобиле. О возможном минировании правоохранителям сообщил человек, которому сын сказал, что хочет "поступить так же, как в Ницце" и ушел из дома.

Машину подозреваемого полицейские и обнаружили возле церкви Сен-Мартен. У задержанного также обнаружили нож.

Проспект Роберта Шумана, в конце которого расположена церковь, закрыли для движения транспорта, жителей окрестных домов эвакуировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, во французском городе Ницца 29 октября мужчина с ножом убил трех человек. Две жертвы погибли просто внутри церкви Нотр-Дам.