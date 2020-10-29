Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы из-за серии терактов со стороны исламистов.

Как сообщает France 24, президент республики Эммануэль Макрон созвал на утро 30 октября совет национальной обороны.

По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса, ответ французских властей на нападение в Ницце будет быстрым и решительным. Правительство вводит план по противодействию терроризму Vigipirate.

Vigipirate (соединение vigilanceиpirate – бдительность и пират) – национальная система тревожного оповещения об уровне террористической угрозы, создана в 1978 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, во французском городе Ницца 29 октября мужчина с ножом убил трех человек.Две жертвы погибли просто внутри церкви Нотр-Дам. Известно, что одна из женщин была обезглавлена, а 70-летний мужчина получил смертельное ранение в шею.

Кроме того, попытка нападения исламиста на полицейских была совершена и в Авиньоне, злоумышленника застрелили.

В Джидде (Саудовская Аравия) злоумышленник был арестован после того, как набросился с ножом на охранника консульства Франции.

К счастью, в последних двух инцидентах удалось избежать невинных жертв.